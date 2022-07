Roma, schiacciato da pannelli di legno: muore operaio 47enne (Di lunedì 18 luglio 2022) commenta Un operaio di 47 anni è morto a Roma in una falegnameria in via dell'Affogalasino, nella zona del Trullo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni pannelli di legno che stava trasportando. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 luglio 2022) commenta Undi 47 anni è morto ain una falegnameria in via dell'Affogalasino, nella zona del Trullo. L'uomo sarebbe rimastoda alcunidiche stava trasportando.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un operaio di 47 anni è morto in una falegnameria a Roma, nella zona del Trullo #ANSA - SkyTG24 : Roma, operaio schiacciato da pannelli di legno: morto 47enne - RaiNews : È stato schiacciato mentre lavorava in una falegnameria. In giornata un altro operaio aveva perso la vita a Introbi… - LocalPage3 : Roma, operaio muore a 47 anni schiacciato da pannelli di legno - beverlytozier3 : RT @RaiNews: È stato schiacciato mentre lavorava in una falegnameria. In giornata un altro operaio aveva perso la vita a Introbio, nel Lecc… -