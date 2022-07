Roma, operaio muore a 47 anni schiacciato da pannelli di legno (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Un operaio di 47 anni è morto a Roma schiacciato dai pannelli di legno. L’incidente sul lavoro in una falegnameria di via Affogalasino a Monteverde. E’ successo intorno alle 7,15 di oggi. Sul posto la Polizia scientifica per i rilievi e i sanitari del 118 con una automedica ai quali però non è rimasto che accertare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Undi 47è morto adaidi. L’incidente sul lavoro in una falegnameria di via Affogalasino a Monteverde. E’ successo intorno alle 7,15 di oggi. Sul posto la Polizia scientifica per i rilievi e i sanitari del 118 con una automedica ai quali però non è rimasto che accertare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

