Roma-Kiev | la crisi e il viaggio lampo di Draghi ad Algeri

(Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - E' il giorno della missione del presidente del Consiglio Marioina, per il quarto vertice intergovernativo tra l'Italia e il paese Nordafricano. Un incontro che cade in un momento estremamente delicato, per le vicende politiche interne italiane, che hanno portato il premier a partecipare da dimissionario a questo appuntamento, ma soprattutto per laeconomica ed energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina. Tra i vari dossier sul tavolo del vertice, infatti, il più rilevante è quello della fornitura di gas al nostro paese: l'a è infatti il nostro primo fornitore di gas e il partenariato privilegiato con l'Italia risulta fondamentale per la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e quindi per la diminuzione della dipendenza da Mosca. Non a caso, la delegazione che ...