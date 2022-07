Roma, incendio nella zona della Pisana: arrestato un 62enne. “Trovato con l’accendino in mano nell’area di spegnimento” (Di lunedì 18 luglio 2022) Un 62enne è stato arrestato a Roma dalla polizia con l’accusa di essere il responsabile di un incendio divampato ieri nella zona della Pisana. L’uomo, che dovrà rispondere di incendio boschivo doloso, è stato fermato mentre si aggirava con un accendino in mano nella zona in cui sono in corso le operazioni di spegnimento. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i vigili del fuoco che da due giorni stanno lavorando per spegnere il rogo. Le fiamme erano state segnalate domenica a Parco della tenuta dei Massimi. Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto anche due elicotteri e un canadair oltre a diverse squadre dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Unè statodalla polizia con l’accusa di essere il responsabile di undivampato ieri. L’uomo, che dovrà rispondere diboschivo doloso, è stato fermato mentre si aggirava con un accendino inin cui sono in corso le operazioni di. Ad accorgersisua presenza sono stati i vigili del fuoco che da due giorni stanno lavorando per spegnere il rogo. Le fiamme erano state segnalate domenica a Parcotenuta dei Massimi. Le operazioni dihanno coinvolto anche due elicotteri e un canadair oltre a diverse squadre dei ...

