Roma | incendio a Malagrotta lambisce l’impianto Ama dei rifiuti – Video

(Di lunedì 18 luglio 2022) Unè divampato nella zona di, già interessata nel giugno scorso da un rogo che ha distrutto parte delper lo smaltimento dei. Oggi ad andare a fuoco alcune sterpaglie: le fiamme hanno lambitoAma di Castel Malnome e l’area di stoccaggio Jet A1 del carburante per aerei. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e personale della protezione civile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

