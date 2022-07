Roma, è fatta per Dybala: l’argentino ha accettato l’offerta dei giallorossi (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. Come riportano varie fonti, tra cui Sky Sport, l’argentino ha accettato la proposta dei giallorossi ed è pronto a firmare un triennale da sei milioni all’anno (raggiungibili con i bonus). Dopo le esperienze con le maglie di Palermo e Juventus, Dybala sta per iniziare una nuova avventura in Serie A alla corte di José Mourinho. Si attende solamente l’ufficialità. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulosarà un nuovo giocatore della. Come riportano varie fonti, tra cui Sky Sport,hala proposta deied è pronto a firmare un triennale da sei milioni all’anno (raggiungibili con i bonus). Dopo le esperienze con le maglie di Palermo e Juventus,sta per iniziare una nuova avventura in Serie A alla corte di José Mourinho. Si attende solamente l’ufficialità. SportFace.

