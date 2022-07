Roma, Dybala: «Sono felice. La 10? Sarà una sorpresa» (Di lunedì 18 luglio 2022) Prime parole da ormai prossimo calciatore della Roma per Paulo Dybala che ha parlato anche della maglia numero 10 Sbarcato in Portogallo per visite mediche e firma con la Roma, Paulo Dybala ha pronunciato anche le sue prime parole da (quasi) calciatore giallorosso. LA 10 – «Sono molto felice. La maglia numero 10? Poi ne parleremo. Sarà una sorpresa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Prime parole da ormai prossimo calciatore dellaper Pauloche ha parlato anche della maglia numero 10 Sbarcato in Portogallo per visite mediche e firma con la, Pauloha pronunciato anche le sue prime parole da (quasi) calciatore giallorosso. LA 10 – «molto. La maglia numero 10? Poi ne parleremo.una». L'articolo proviene da Calcio News 24.

