Roma | Dybala | “Molto | molto felice La 10 di Totti? Sorpresa …”

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - mirkodm6 : Sottolineamo che, stando ad alcuni tifosi (stupidi) dell'Inter, la stampa sarebbe tutta contro i nerazzurri e avreb… - WhoBelieveInATL : RT @AnfetaMilan: Io continuo a non credere che Dybala accetti la Roma. Ma se lo facesse gradirei la chiusura dell'account di Pedullà. Tanto… -

, la Joya del calciomercato dellaTutti contenti insomma. In primo luogo: non si è sentito voluto fino in fondo dall' Inter , che a lungo ha temporeggiato forse non credendo ...Fotomontaggi, meme, sfottò e incredulità. La scelta di Paulodi accettare l'offerta dellaha scatenato i commenti sul web: dal tatuaggio svelato da Mou a chi cita grandi classici cinematografici e musicali per sostenere la propria ...Paulo Dybala ha scelto la Roma.L'attac- cante argentino, 28 anni, svincolato a fine giugno dalla Juventus,ha deciso di accettare la corte del club giallorosso Il giocatore è arrivato in Portogallo, ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cdb8af41-9a4-9778-e02b-9565453c9fd ...