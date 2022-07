Roma, Dybala è atterrato a Faro. Ora le visite mediche (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala è atterrato a Faro, in Algarve. Dopo il sì alla Roma, l’ex Juventus è subito partito alla volta del Portogallo, dove i giallorossi stanno preparando la nuova stagione, per svolgere le visite mediche e aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il volo privato messo a disposizione dai Friedkin è atterrato intorno alle 11:30. Dybala raggiungerà la squadra al resort Nau Sao Rafael Atlantico. Poi l’ufficialità (in serata o domani mattina) e i tifosi aspettano di conoscere quale sarà il suo numero di maglia: tutto lascia pensare che, a cinque anni dal 28 maggio 2017, la 10 giallorossa tornerà ad avere un proprietario. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo, in Algarve. Dopo il sì alla, l’ex Juventus è subito partito alla volta del Portogallo, dove i giallorossi stanno preparando la nuova stagione, per svolgere lee aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il volo privato messo a disposizione dai Friedkin èintorno alle 11:30.raggiungerà la squadra al resort Nau Sao Rafael Atlantico. Poi l’ufficialità (in serata o domani mattina) e i tifosi aspettano di conoscere quale sarà il suo numero di maglia: tutto lascia pensare che, a cinque anni dal 28 maggio 2017, la 10 giallorossa tornerà ad avere un proprietario. SportFace.

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - TOSADORIDANIELA : RT @FBiasin: #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito l’Olimpico… - fcin1908it : Dybala è arrivato in Portogallo: le prime immagini da giocatore della Roma -