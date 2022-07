Roma, arrestato il piromane dietro l’incendio alla Pisana: il 62enne beccato con l’accentino in mano – Il video (Di lunedì 18 luglio 2022) Un uomo di 62 anni è stato arrestato con l’accusa di aver provocato il vasto incendio che ieri è divampato nel parco della Tenuta dei Massimi, nella zona di Pisana a Roma. Il piRomane è stato notato aggirarsi nell’area del rogo con un accendino in mano dai vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Fermato dagli agenti di polizia, ora è accusato di incendio boschivo doloso. l’incendio è scoppiato ieri mattina, 17 luglio, con le fiamme che sarebbero partite da diversi punti.I vigili del fuoco, supportati da un Canadair, un elicottero e gli operatori della Protezione civile, sono riusciti a contenere il rogo in poche ore, evitando almeno che l’incendio si propagasse al boschetto vicino. Ad aiutare i pompieri si sarebbero aggiunti anche i titolari delle attività ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Un uomo di 62 anni è statocon l’accusa di aver provocato il vasto incendio che ieri è divampato nel parco della Tenuta dei Massimi, nella zona di. Il pine è stato notato aggirarsi nell’area del rogo con un accendino indai vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Fermato dagli agenti di polizia, ora è accusato di incendio boschivo doloso.è scoppiato ieri mattina, 17 luglio, con le fiamme che sarebbero partite da diversi punti.I vigili del fuoco, supportati da un Canadair, un elicottero e gli operatori della Protezione civile, sono riusciti a contenere il rogo in poche ore, evitando almeno chesi propagasse al boschetto vicino. Ad aiutare i pompieri si sarebbero aggiunti anche i titolari delle attività ...

