Roma | arrestato il piromane dietro l’incendio alla Pisana | il 62enne beccato con l’accendino in mano – Il video

Pubblicità

LaStampa : Roghi e incendi a Roma, arrestato il piromane: ha 62 anni, fermato con in mano un accendino - RoccoTerlizzi : RT @rep_roma: Incendi Roma, arrestato il piromane che ha causato il rogo di domenica [aggiornamento delle 12:29] - GualcoGabriella : RT @007Vincentxx: @GualcoGabriella Ma scusami i giornali tutti zitti con tonnellate di spazzatura in strada con un fetore unico rischio vir… - AnnickQuemper : RT @PieraBelfanti: Incendi a Roma, arrestato un piromane: è un uomo di 62 anni. La denuncia del Wwf - 007Vincentxx : @GualcoGabriella Ma scusami i giornali tutti zitti con tonnellate di spazzatura in strada con un fetore unico risch… -

È statostamattina, con l'accusa di incendio boschivo doloso, un 62enne: gli inquirenti sospettano ...rogo che ieri ha mandato in fumo almeno dieci ettari di terreno su via della Pisana ail piromane che domenica 17 luglio ha appiccato le fiamme al parco La Tenuta dei Massimi ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche...L'uomo si aggirava in zona domenica con in mano un accendino. Ad accorgersi della sua presenza, i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme.L'uomo, 62 anni, ha scatenato le fiamme domenica nella zona di via Pisana. Il sindaco Gualtieri: volontà criminale o disattenzione dietro gli incendi