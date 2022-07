Roma | arrestato il piromane che ha appiccato l’incendio alla Pisana | sorpreso con l’accendino in mano

Pubblicità

LaStampa : Roghi e incendi a Roma, arrestato il piromane: ha 62 anni, fermato con in mano un accendino - SoniaLaVera : RT @LaStampa: Roghi e incendi a Roma, arrestato il piromane: ha 62 anni, fermato con in mano un accendino - rosati22 : Roma, arrestato il piromane dietro l’incendio alla Pisana: il 62enne beccato con l’accendino in mano – Il video - O… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Pessimo #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Roghi e #incendi a #Roma, arrestato il #piromane: ha 62 anni, fe… - infoitinterno : Incendi Roma: arrestato piromane che causato rogo di ieri -

Un 62enne è stato arrestato a Roma dalla polizia con l'accusa di essere il responsabile di un incendio divampato ieri nella zona della Pisana. L'uomo, che dovrà rispondere di incendio boschivo doloso, è stato fermato mentre si aggirava in zona domenica con in mano un accendino. Ad accorgersi della sua presenza, i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme.