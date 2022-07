Roma | addio ad Adriano Pallotta | l’infermiere rivoluzionario del Santa Maria della Pietà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 luglio 2022) Infermiere professionale conosciuto con l’appellativo di “è scomparso all’età di 88 anni. E’ divenuto noto alle cronache per le sue testimonianze e le sue battaglie portate avanti sull’Ospedale Psichiatricodove aveva lavorato dal 1959 al 1997. La sua fu infatti una tenace lotta a favore dei pazienti ristretti nel manicomio per come erano concepiti all’epoca, ovvero delle vere e proprie carceri disumane. E una volta in pensione si è adoperato affinché la memoria di quegli orrori non venisse dimenticata. La storia Dei tanti episodi riferiti alla sua vita si fa spesso menzione di quando vennero fatti “saltare” i lucchetti per far uscire per la prima volta i pazienti dalla struttura. Ma prima di allora si era reso ...