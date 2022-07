Rocco Casalino, alla Camera il capogruppo M5s Davide Crippa non gli rinnova il contratto (Di lunedì 18 luglio 2022) Il contratto di Rocco Casalino alla Camera è finito al centro dello scontro M5s tra contiani e governisti. Come anticipato da ‘Repubblica‘, il capogruppo pentastellato a Montecitorio Davide Crippa si è opposto al rinnovo della consulenza affidata l’anno scorso dal gruppo Camera allo spin doctor di Giuseppe Conte. L’ex portavoce del presidente del Consiglio ha però, in parallelo, anche un contratto con il M5s Senato e quest’ultimo risulta confermato. La decisione risale ad alcuni giorni fa, ma è stata diffusa proprio mentre i rapporti tra il filo-governista Crippa e l’ala contiana del Movimento 5 stelle appaiono quasi irrimediabilmente compromessi. Fonti M5s a Montecitorio spiegano all’Adnkronos che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildiè finito al centro dello scontro M5s tra contiani e governisti. Come anticipato da ‘Repubblica‘, ilpentastellato a Montecitoriosi è opposto al rinnovo della consulenza affidata l’anno scorso dal gruppoallo spin doctor di Giuseppe Conte. L’ex portavoce del presidente del Consiglio ha però, in parallelo, anche uncon il M5s Senato e quest’ultimo risulta confermato. La decisione risale ad alcuni giorni fa, ma è stata diffusa proprio mentre i rapporti tra il filo-governistae l’ala contiana del Movimento 5 stelle appaiono quasi irrimediabilmente compromessi. Fonti M5s a Montecitorio spiegano all’Adnkronos che la ...

