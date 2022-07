Rivoluzione francese: la TV in streaming sarà misurata come quella tradizionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Médiamétrie misurerà le audience di Amazon e Netflix, che piaccia o no Le Figaro, di Enguefraid Renault, pag. 26 Yannick Carriou, CEO dell’istituto di misurazione, ritiene che le TV e le piattaforme debbano essere trattate allo stesso modo. C’è voluto più di un mese perché Alex Green, l’amministratore delegato di Prime Video Sport Europe, accettasse di sollevare il velo sull’audience della partita degli Open di Francia tra Nadal e Djokovic. E ancora, ha semplicemente detto che 3 milioni di francesi hanno guardato la partita. Ma è stata Amazon stessa a misurare questa audience, che non è stata rilevata da un attore indipendente come Médiamétrie. Ed è ancora peggio per le partite di L1, per le quali Amazon Prime possiede l’80% dei diritti. Durante l’intera stagione non è stato pubblicato alcun pubblico. Infine, per conoscere i grandi successi di Netflix, bisogna ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 18 luglio 2022) Médiamétrie misurerà le audience di Amazon e Netflix, che piaccia o no Le Figaro, di Enguefraid Renault, pag. 26 Yannick Carriou, CEO dell’istituto di misurazione, ritiene che le TV e le piattaforme debbano essere trattate allo stesso modo. C’è voluto più di un mese perché Alex Green, l’amministratore delegato di Prime Video Sport Europe, accettasse di sollevare il velo sull’audience della partita degli Open di Francia tra Nadal e Djokovic. E ancora, ha semplicemente detto che 3 milioni di francesi hanno guardato la partita. Ma è stata Amazon stessa a misurare questa audience, che non è stata rilevata da un attore indipendenteMédiamétrie. Ed è ancora peggio per le partite di L1, per le quali Amazon Prime possiede l’80% dei diritti. Durante l’intera stagione non è stato pubblicato alcun pubblico. Infine, per conoscere i grandi successi di Netflix, bisogna ...

