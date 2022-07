REPUBBLICA – Napoli blitz per Kim, annullate le visite mediche col Rennes (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli sta chiudendo l’affare Kim con il Fenerbahce, sono state bloccate le visite mediche con il Rennes. Secondo quanto riferisce REPUBBLICA ci sono emissari del Napoli che sono volati in Turchia per andare chiudere la trattativa e portare il difensore sudcoreano alla corte di Luciano Spalletti, è lui il prescelto per sostituire Kalidou Koulibaly. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 21 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce. Kim al Napoli: le novità REPUBBLICA fa sapere che ci sono emissari che in questo momento stanno portando avanti la trattativa per la chiusura: “Il Rennes, in tutto ciò, dopo aver pagato la clausola rescissoria del calciatore – 20 milioni di euro – aspettava Kim ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilsta chiudendo l’affare Kim con il Fenerbahce, sono state bloccate lecon il. Secondo quanto riferisceci sono emissari delche sono volati in Turchia per andare chiudere la trattativa e portare il difensore sudcoreano alla corte di Luciano Spalletti, è lui il prescelto per sostituire Kalidou Koulibaly. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 21 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce. Kim al: le novitàfa sapere che ci sono emissari che in questo momento stanno portando avanti la trattativa per la chiusura: “Il, in tutto ciò, dopo aver pagato la clausola rescissoria del calciatore – 20 milioni di euro – aspettava Kim ...

