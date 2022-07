Renzi: 'Berlusconi e Salvini si metteranno insieme contro la Meloni e noi avremo più spazio al centro' (Di lunedì 18 luglio 2022) Per Matteo Renzi , ' Salvini e Berlusconi si metteranno insieme, alle elezioni faranno una lista sola per competere con la Meloni' e questo 'aprirà ulteriori spazi al centro'. Lo ha detto il leader di ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) Per Matteo, 'si, alle elezioni faranno una lista sola per competere con la' e questo 'aprirà ulteriori spazi al'. Lo ha detto il leader di ...

Pubblicità

espressonline : ?? Al servizio di Uber Un'inchiesta internazionale svela chi ha lavorato a fianco del colosso spingendo per cambiar… - espressonline : ?? Renzi e Boschi al governo, Berlusconi fan occulto ma considerato “tossico”. E le pressioni di Carlo De Benedetti… - giovannilegena : RT @marioadinolfi: Cari Renzi, Berlusconi, Letta, Fedriga, Giorgetti, Brunetta, Di Maio, Bonino, Calenda e tutti voi bimbi di Draghi, convi… - DonVitoPrimo : RT @Th5stelle: #Draghi non vuole governare senza #Conte. #Salvini e #Berlusconi non vogliono governare con il #M5S. #Renzi raccoglie le fir… - SereDomenici : RT @marioadinolfi: Cari Renzi, Berlusconi, Letta, Fedriga, Giorgetti, Brunetta, Di Maio, Bonino, Calenda e tutti voi bimbi di Draghi, convi… -