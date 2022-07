Renzi annuncia manifestazioni pro-Draghi: «Sì allo statista, no allo stagista Conte» (Di lunedì 18 luglio 2022) «Oggi alle 18.30 manifestazioni spontanee in tante città d’Italia, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, a Trento. Sì allo statista Draghi, no allo stagista Conte». Lo ha annunciato Matteo Renzi, leader di Italia viva, facendo anche sapere che la petizione per SuperMario ha raggiunto quota 90 mila firme: «Chissà che finalmente anche il Pd non abbia capito che l’alleanza coi populisti è un errore. E, comunque, chi vuole andare alle elezioni coi grillini andrà alle elezioni contro di noi», ha aggiunto. «Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioranza silenziosa», ha aggiunto sui social l’ex premier, che ha rilanciato i suoi punti fermi: «Avanti col ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) «Oggi alle 18.30spontanee in tante città d’Italia, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, a Trento. Sì, no». Lo hato Matteo, leader di Italia viva, facendo anche sapere che la petizione per SuperMario ha raggiunto quota 90 mila firme: «Chissà che finalmente anche il Pd non abbia capito che l’alleanza coi populisti è un errore. E, comunque, chi vuole andare alle elezioni coi grillini andrà alle elezioni contro di noi», ha aggiunto. «Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioranza silenziosa», ha aggiunto sui social l’ex premier, che ha rilanciato i suoi punti fermi: «Avanti col ...

