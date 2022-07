Regeni, Mollicone, Aldrovrandi: il fine settimana nero della giustizia (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono state giornate dure per il senso di giustizia, le ultime della scorsa settimana. Mentre infuocava il dibattito sulla crisi di governo la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pubblici ministeri della Procura di Roma contro la decisione del giudice dell’udienza preliminare che l’11 aprile scorso aveva disposto la sospensione del processo Regeni disponendo nuove ricerche degli imputati a cui notificare gli atti. Sono state giornate dure per il senso di giustizia, le ultime della scorsa settimana Gli indirizzi degli aguzzini di Giulio Regeni – uomini al soldo del presidente Al Sisi – non sono mai stati dati. Le promesse del governo italiano si sono schiantate contro gli interessi con l’Egitto (soldi e armi, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono state giornate dure per il senso di, le ultimescorsa. Mentre infuocava il dibattito sulla crisi di governo la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pubblici ministeriProcura di Roma contro la decisione del giudice dell’udienza preliminare che l’11 aprile scorso aveva disposto la sospensione del processodisponendo nuove ricerche degli imputati a cui notificare gli atti. Sono state giornate dure per il senso di, le ultimescorsaGli indirizzi degli aguzzini di Giulio– uomini al soldo del presidente Al Sisi – non sono mai stati dati. Le promesse del governo italiano si sono schiantate contro gli interessi con l’Egitto (soldi e armi, in ...

Pubblicità

demian_yexil : RT @Moonlightshad1: Nella stessa giornata in cui lo stato, dopo 22 anni, non è riuscito a trovare i colpevoli della morte violenta di Seren… - Daviderel4 : RT @mbartolotta63: Riassunto del mese : Nessun depistaggio in Via D'Amelio, la #Mollicone è caduta dalle scale e #Regeni si è suicidato. Da… - giannicuzzani : RT @Moonlightshad1: Nella stessa giornata in cui lo stato, dopo 22 anni, non è riuscito a trovare i colpevoli della morte violenta di Seren… - GaribaldiPaolo : @ValliGmail @GuidoCrosetto beh questo lo so ,ma sai ormai l italia è il paese dellinsabbiamento e dell immunità ,Mo… - godlose_ : RT @mbartolotta63: Riassunto del mese : Nessun depistaggio in Via D'Amelio, la #Mollicone è caduta dalle scale e #Regeni si è suicidato. Da… -