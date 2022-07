Reddito di cittadinanza, novità da luglio: come cambia la domanda (Di lunedì 18 luglio 2022) cambiano le domande di accesso al Reddito di cittadinanza. Dal 15 luglio diventano operative le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) diventa automatica. Reddito di cittadinanza, cosa cambia Nel messaggio numero 2820 del 14 luglio 2022, l’Inps ha reso noto che la presentazione della domanda del Reddito di cittadinanza vale anche come DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti a rispettare gli obblighi connessi alla ricerca di un’occupazione. L’articolo 4 del testo del DL n. 4 del 2019 è infatti stato modificato dall’ultima manovra ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 luglio 2022)no le domande di accesso aldi. Dal 15diventano operative leintrodotte dalla legge di Bilancio 2022 e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) diventa automatica.di, cosaNel messaggio numero 2820 del 142022, l’Inps ha reso noto che la presentazione delladeldivale ancheDID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti a rispettare gli obblighi connessi alla ricerca di un’occupazione. L’articolo 4 del testo del DL n. 4 del 2019 è infatti stato modificato dall’ultima manovra ...

Pubblicità

lucatelese : Renzi deposita il quesito per abolire il reddito di cittadinanza. La coerenza, il coraggio, la tenacia di stare sem… - borghi_claudio : Ma quali umiliazioni hanno mai subito costoro? Avevano la maggioranza dei voti, potevano dire di no in ogni momento… - M5S_Senato : Nel governo Conte I abbiamo approvato la legge sul reddito di cittadinanza, la spazzacorrotti e il decreto dignità.… - DavideR46325615 : Matteo Renzi ha annunciato che domani andrà in Cassazione per depositare il quesito referendario per abolire il Red… - Tommycio : RT @DavideR46325615: Matteo Renzi vuole abolire il Reddito Di Cittadinanza, erogazione monetaria che ha permesso a più di 2 milioni di pers… -