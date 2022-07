Ranking WTA: niente di nuovo sotto il sole (Di lunedì 18 luglio 2022) Una sola variazione nella top ten del Ranking pubblicato stamane dalla WTA dove al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one dal 1975 (da quando esiste la classifica computerizzata)... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Una sola variazione nella top ten delpubblicato stamane dalla WTA dove al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one dal 1975 (da quando esiste la classifica computerizzata)...

Pubblicità

TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 18/07/2022 Bene Musetti e Sonego, recupera Fognini. Male Bronzetti: Pochi cambiamenti nella Top Ten… - zazoomblog : Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 luglio 2022: best ranking per Martina Trevisan Bronzetti perde 12 posizioni -… - sportface2016 : #RankingWta aggiornato a lunedì 18 luglio 2022: best ranking per Martina #Trevisan, #Bronzetti perde 12 posizioni - zazoomblog : Ranking WTA (18 luglio 2022): Trevisan sempre davanti a Camila Giorgi sale Paolini - #Ranking #luglio #2022):… - zazoomblog : Ranking WTA (18 luglio 2022): Trevisan e Paolini in salita Giorgi e Bronzetti in discesa - #Ranking #luglio #2022)… -

Ranking WTA: niente di nuovo sotto il sole Quattro passi avanti anche per Camilla Rosatello, che sale al numero 255, e per Giulia Gatto - Monticone, ora numero 277, che chiude la top ten tricolore nel ranking mondiale. CLASSIFICA WTA - ... Tennis: Wta. Swiatek sempre in vetta, Trevisan migliora ancora La numero uno azzurra sale al gradino 24 mentre Giorgi scende ed è 29. ROMA - Solo aggiustamenti in chiave tricolore nel ranking pubblicato stamane dalla Wta. Conferma la sua leadership azzurra Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo Wta vinto a Rabat e le semifinali al ... Tiscali Ranking WTA: niente di nuovo sotto il sole Una sola variazione nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA dove al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one ... Tennis: Wta. Swiatek sempre in vetta, Trevisan migliora ancora La numero uno azzurra sale al gradino 24 mentre Giorgi scende ed è 29.ROMA (ITALPRESS) - Solo aggiustamenti in chiave tricolore nel ... Quattro passi avanti anche per Camilla Rosatello, che sale al numero 255, e per Giulia Gatto - Monticone, ora numero 277, che chiude la top ten tricolore nelmondiale. CLASSIFICA- ...La numero uno azzurra sale al gradino 24 mentre Giorgi scende ed è 29. ROMA - Solo aggiustamenti in chiave tricolore nelpubblicato stamane dalla. Conferma la sua leadership azzurra Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolovinto a Rabat e le semifinali al ... Ranking WTA: niente di nuovo sotto il sole Una sola variazione nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA dove al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one ...La numero uno azzurra sale al gradino 24 mentre Giorgi scende ed è 29.ROMA (ITALPRESS) - Solo aggiustamenti in chiave tricolore nel ...