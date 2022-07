Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 luglio 2022: best ranking per Martina Trevisan, Bronzetti perde 12 posizioni (Di lunedì 18 luglio 2022) Il ranking Wta aggiornato a lunedì 18 luglio 2022 vede sempre al comando la polacca Iga Swiatek, con oltre 4.000 punti di vantaggio su Anett Kontaveit, numero due. Completano la Top-5 Maria Sakkari, Paula Badosa e Ons Jabeur. Da segnalare il sorpasso di Jessica Pegula ai danni di Danielle Collins in settima piazza, mentre Emma Raducanu trascorre un’altra settimana (la seconda in carriera) tra le prime 10. best ranking per Martina Trevisan, che sale al numero 24 e si conferma numero uno d’Italia. Scivola invece al 78° posto Lucia Bronzetti, che perde 12 piazze. Resta tra le prime 30 Camila Giorgi (29), bene anche Jasmine Paolini (61). Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) IlWta18vede sempre al comando la polacca Iga Swiatek, con oltre 4.000 punti di vantaggio su Anett Kontaveit, numero due. Completano la Top-5 Maria Sakkari, Paula Badosa e Ons Jabeur. Da segnalare il sorpasso di Jessica Pegula ai danni di Danielle Collins in settima piazza, mentre Emma Raducanu trascorre un’altra settimana (la seconda in carriera) tra le prime 10.per, che sale al numero 24 e si conferma numero uno d’Italia. Scivola invece al 78° posto Lucia, che12 piazze. Resta tra le prime 30 Camila Giorgi (29), bene anche Jasmine Paolini (61). Il ...

Pubblicità

sportface2016 : #RankingWta aggiornato a lunedì 18 luglio 2022: best ranking per Martina #Trevisan, #Bronzetti perde 12 posizioni - zazoomblog : Ranking WTA (18 luglio 2022): Trevisan sempre davanti a Camila Giorgi sale Paolini - #Ranking #luglio #2022):… - zazoomblog : Ranking WTA (18 luglio 2022): Trevisan e Paolini in salita Giorgi e Bronzetti in discesa - #Ranking #luglio #2022)… - sportface2016 : #WTAPalermo 2022, #Errani: 'Ho in testa di tornare tra le prime 100 del ranking' - livetennisit : Ranking WTA LIVE: Martina Trevisan tra le prime 25 al mondo. Elisabetta Cocciaretto si avvicina alla top 100 -