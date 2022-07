Ranking WTA (18 luglio 2022): Trevisan sempre davanti a Camila Giorgi, sale Paolini (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo l’intensa settimana dedicata ai tornei WTA 250 di Budapest e Losanna, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 18 luglio 2022, il nuovo Ranking, che vede salire al settimo posto Jessica Pegula e scendere all’ottavo Danielle Collins. La regina incontrastata è sempre Iga Swiatek. Ranking WTA (18 luglio) 1 Iga Swiatek (Polonia) 8336 2 Anett Kontaveit (Estonia) 4326 3 Maria Sakkari (Grecia) 4190 4 Paula Badosa (Spagna) 4030 5 Ons Jabeur (Tunisia) 4010 6 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 3267 7 Jessica Pegula (USA) 3087 8 Danielle Collins (USA) 3022 9 Garbine Muguruza (Spagna) 2886 10 Emma Raducanu (Gran Bretagna) 2717 In casa Italia la numero 1 resta sempre Martina Trevisan, che sale al 24° posto (+2), mentre ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo l’intensa settimana dedicata ai tornei WTA 250 di Budapest e Losanna, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 18, il nuovo, che vede salire al settimo posto Jessica Pegula e scendere all’ottavo Danielle Collins. La regina incontrastata èIga Swiatek.WTA (18) 1 Iga Swiatek (Polonia) 8336 2 Anett Kontaveit (Estonia) 4326 3 Maria Sakkari (Grecia) 4190 4 Paula Badosa (Spagna) 4030 5 Ons Jabeur (Tunisia) 4010 6 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 3267 7 Jessica Pegula (USA) 3087 8 Danielle Collins (USA) 3022 9 Garbine Muguruza (Spagna) 2886 10 Emma Raducanu (Gran Bretagna) 2717 In casa Italia la numero 1 restaMartina, cheal 24° posto (+2), mentre ...

