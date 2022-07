Ramsey-Juventus, situazione disperata: Agnelli si gioca l’ultima carta (Di lunedì 18 luglio 2022) Aaron Ramsey è stato un buco nell’acqua e ora la Juventus sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione adatta al suo futuro. La situazione legata ad Aaron Ramsey sta diventando davvero sempre più complicata e a dir poco grottesca per tutte le condizioni che stanno portando così il gallese a essere un vero e proprio peso per i bianconeri, con il suo cartellino che ormai rischia di non valere davvero più nemmeno un euro. LaPresseLa Juventus pensava di fare un grandissimo colpo nel momento in cui ho deciso di portare Aaron Ramsey in quel di Torino, ma purtroppo la situazione è crollata davvero in brevissimo tempo, con l’ex giocatore dell’Arsenal che non è mai stato davvero in grado di potersi mettere in mostra in tutto il suo straordinario ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 luglio 2022) Aaronè stato un buco nell’acqua e ora lasta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione adatta al suo futuro. Lalegata ad Aaronsta diventando davvero sempre più complicata e a dir poco grottesca per tutte le condizioni che stanno portando così il gallese a essere un vero e proprio peso per i bianconeri, con il suo cartellino che ormai rischia di non valere davvero più nemmeno un euro. LaPresseLapensava di fare un grandissimo colpo nel momento in cui ho deciso di portare Aaronin quel di Torino, ma purtroppo laè crollata davvero in brevissimo tempo, con l’extore dell’Arsenal che non è mai stato davvero in grado di potersi mettere in mostra in tutto il suo straordinario ...

