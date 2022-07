Questa non è la foto di un bambino spedito attraverso il servizio postale americano (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 7 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «BAMBINI INVIATI PER POSTA. Credere o scoppiare. Molti anni fa, l’ufficio postale spediva da bambini americani. Quando il servizio postale USPS iniziò la spedizione il 1 gennaio 1913, i pacchi di grandi dimensioni, comprese le persone, potevano spedire purché non superassero i 5 chilogrammi. Fortunatamente, tutti i bambini che sono stati spediti utilizzando il servizio USPS sono arrivati sani e salvi e questo tipo di servizio piuttosto raro è stato cancellato dopo 2 anni. Ma oggi ci sono ancora molte foto come Questa che mostrano che il servizio esisteva». Il post è accompagnato da una foto in bianco e nero di un postino che trasporta un ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 7 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «BAMBINI INVIATI PER POSTA. Credere o scoppiare. Molti anni fa, l’ufficiospediva da bambini americani. Quando ilUSPS iniziò la spedizione il 1 gennaio 1913, i pacchi di grandi dimensioni, comprese le persone, potevano spedire purché non superassero i 5 chilogrammi. Fortunatamente, tutti i bambini che sono stati spediti utilizzando ilUSPS sono arrivati sani e salvi e questo tipo dipiuttosto raro è stato cancellato dopo 2 anni. Ma oggi ci sono ancora moltecomeche mostrano che ilesisteva». Il post è accompagnato da unain bianco e nero di un postino che trasporta un ...

