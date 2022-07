Quanto ci costano gli studenti e la beffa alle scuole paritarie

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 luglio 2022) di Suor Anna Monia Alfieri Ogni anno il Ministero dell’Istruzione stabilisce, con circolare dedicata, il Costo Medio dello Studente italiano, a seconda dei Cicli. È un dato fondamentale per comprendere tante dinamiche del mondo della scuola, dallo spreco dei danari dei contribuenti per coprire i buchi della scuola pubblica statale, al motivo per il quale lepubblichesono destinate a chiudere i battenti. Ad esempio, per l’anno scolastico 2021/22, il Costo Medio Studente – pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in Amministrazione Trasparente con nota 7266 del 28/3/2022 – è indicato dalla seguente tabella: Le, ogni anno, e cosi è stato nel 2022, inviano agli Uffici scolastici regionali e quindi al Ministero il cosiddetto Modello A. Conseguentemente è un dato pubblico, ...