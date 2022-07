Quanto ci costa il gas dell’Algeria (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – C’è una buona notizia: l’Algeria ha confermato oggi a Mario Draghi che aumenterà di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all’Italia a partire dalla prossime settimane. Parliamo di 4 miliardi supplementari che verranno consegnati a Eni, e ad altri clienti italiani, dalla compagnia algerina Sonatrach. E’ una buona notizia perché abbiamo disperato bisogno di gas, causa sanzioni e conseguente braccio di ferro con la Russia. Ma Quanto ci costa comprare il gas dall’Algeria? Qui subentra la cattiva notizia, anzi le due cattive notizie legate alle forniture garantite sulla carta dal governo algerino: i prezzi alti e la dubbia affidabilità della nazione nordafricana. Oggi Draghi, dopo l’incontro con il primo ministro algerino Tebboune, si è limitato a comunicare Quanto già sapevamo da giorni: “L’Algeria è il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – C’è una buona notizia: l’Algeria ha confermato oggi a Mario Draghi che aumenterà di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all’Italia a partire dalla prossime settimane. Parliamo di 4 miliardi supplementari che verranno consegnati a Eni, e ad altri clienti italiani, dalla compagnia algerina Sonatrach. E’ una buona notizia perché abbiamo disperato bisogno di gas, causa sanzioni e conseguente braccio di ferro con la Russia. Macicomprare il gas dall’Algeria? Qui subentra la cattiva notizia, anzi le due cattive notizie legate alle forniture garantite sulla carta dal governo algerino: i prezzi alti e la dubbia affidabilità della nazione nordafricana. Oggi Draghi, dopo l’incontro con il primo ministro algerino Tebboune, si è limitato a comunicaregià sapevamo da giorni: “L’Algeria è il ...

Pubblicità

CarloCalenda : Dicasi proposta un’idea elaborata attraverso il “come” e possibilmente corredata dal quanto costa e dove trovo i so… - Corriere : Superbonus, Nomisma: dall’investimento ritorno economico triplicato (120 miliardi) - christianrocca : Ecco quanto ci costa l’avvocato del populismo. - Andreacritico : @bikerob69 @Antincivili @MercurioPsi @battaglia_persa servirebbe un'agenzia per la mobilità in grado di pianificare… - brunav365 : @ReaSilviaa Non so ora quanto costa ma a gennaio ho pagato un caffè 1.40. I cornetti andavano da 1.90 a 2.40 -