Quando si vota in caso di elezioni anticipate: le date (Di lunedì 18 luglio 2022) Mercoledì 20 liglio in Aula Mario Draghi potrebbe essere protagonista, in un modo o nell'altro, di un dietrofront. E restare alla... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) Mercoledì 20 liglio in Aula Mario Draghi potrebbe essere protagonista, in un modo o nell'altro, di un dietrofront. E restare alla...

Pubblicità

borghi_claudio : Ma caro De Lorenzis, non ti viene il dubbio che se il PNRR si fermasse quando si vota si fermerebbe anche il prossi… - mbalducchitw : Quando si vota? La roadmap di @AlfonsoCelotto via @formichenews - RosellaLara19 : RT @GiorgiaMeloni: Si vota ovunque, mentre in Italia la sinistra inorridisce quando sente parlare di elezioni: smettiamola con questo trist… - PaolaSimonin : @mariadiscozia @iolanda_pitti Ma dai!! A @EnricoLetta piace tanto!! Chissenefrega dei piccoli risparmiatori, meglio… - IvanoPaterno : @APatrignan @gloquenzi È stata posta la fiducia! Quando in Parlamento una parte della maggioranza non vota un provv… -