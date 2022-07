Pussy Riot, aperte le vendite per l’unica tappa italiana al Teatro Arcimboldi (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano: in scena Riot Days, un live che fonde musica, Teatro e video in uno show innovativo e trasgressivo TAM Teatro Arcimboldi Milano annuncia l’apertura vendite per l’unica tappa italiana della performance trasgressiva delle Pussy Riot, il collettivo artistico di protesta femminista nato a Mosca. Riot Days è live music, Teatro, video per uno show innovativo sinonimo di fluidità di genere, inclusività, matriarcato, amore, decentramento, anarchia e antiautoritarismo. I biglietti saranno disponibili qui a partire da lunedì 18 luglio 2022. Nate nel 2011, le Pussy Riot sono note in tutto il mondo per le provocatorie performance non autorizzate di ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano: in scenaDays, un live che fonde musica,e video in uno show innovativo e trasgressivo TAMMilano annuncia l’aperturaperdella performance trasgressiva delle, il collettivo artistico di protesta femminista nato a Mosca.Days è live music,, video per uno show innovativo sinonimo di fluidità di genere, inclusività, matriarcato, amore, decentramento, anarchia e antiautoritarismo. I biglietti saranno disponibili qui a partire da lunedì 18 luglio 2022. Nate nel 2011, lesono note in tutto il mondo per le provocatorie performance non autorizzate di ...

