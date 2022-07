Pure Zelensky avvia le purghe: chi ha silurato il presidente ucraino (Di lunedì 18 luglio 2022) In guerra succede che si usi il pugno di ferro, che si passi alle maniere forti per ricompattare il fronte interno, specialmente quando ci si trova in difficoltà sul campo. Solo che quando le epurazioni le perpetra Vladimir Putin, tutti ci scandalizziamo nei confronti del feroce regime russo; mentre passano decisamente in secondo piano quelle che, stavolta in modo appropriato, Repubblica definisce “le purghe” di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, infatti, ha rimosso la procuratrice generale, Irina Venediktova e il capo dei servizi segreti, Ivan Bakanov. Quest’ultimo è accusato di “mancato svolgimento dei compiti di servizio”, il che avrebbe causato “vittime umane o altre gravi conseguenze”. In particolare, certe sue omissioni avrebbero favorito la presa di Kherson da parte degli invasori. La Venediktova era, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 luglio 2022) In guerra succede che si usi il pugno di ferro, che si passi alle maniere forti per ricompattare il fronte interno, specialmente quando ci si trova in difficoltà sul campo. Solo che quando le epurazioni le perpetra Vladimir Putin, tutti ci scandalizziamo nei confronti del feroce regime russo; mentre passano decisamente in secondo piano quelle che, stavolta in modo appropriato, Repubblica definisce “le” di Volodymyr. Il, infatti, ha rimosso la procuratrice generale, Irina Venediktova e il capo dei servizi segreti, Ivan Bakanov. Quest’ultimo è accusato di “mancato svolgimento dei compiti di servizio”, il che avrebbe causato “vittime umane o altre gravi conseguenze”. In particolare, certe sue omissioni avrebbero favorito la presa di Kherson da parte degli invasori. La Venediktova era, ...

