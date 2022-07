Presto dovremo dire addio alla pasta: l’allarme che terrorizza le famiglie italiane (Di lunedì 18 luglio 2022) Tra poco potremo davvero non riuscire più a comprare la pasta? La situazione sta diventando sempre più seria. Ecco tutta la verità. A breve avremo difficoltà nel comprare la pasta? Probabilmente sì. La causa? Il caro prezzi, divenuto eccessivo. Le quotazioni del grano duro stanno calando e questa è la conseguenza diretta non solo della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Tra poco potremo davvero non riuscire più a comprare la? La situazione sta diventando sempre più seria. Ecco tutta la verità. A breve avremo difficoltà nel comprare la? Probabilmente sì. La causa? Il caro prezzi, divenuto eccessivo. Le quotazioni del grano duro stanno calando e questa è la conseguenzatta non solo della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

