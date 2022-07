Presidi Andis | garantire l’azione riformatrice della scuola

(Di lunedì 18 luglio 2022) Crisi:del sistema scolastico – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici () auspica il rapido superamentocrisi di governo, perché venga garantita la continuità deldel sistema scolastico e la messa a terra dei finanziamenti del PNRR destinati alla”. E’ quanto si legge in una nota del direttivo nazionale dell’associazione di. “Ancora segnati da un’interminabile pandemia e con l’ombra di una guerra che ferisce la pace e lo sviluppo su scala nazionale e globale, non ci possiamo permettere che venga meno la ritrovata credibilità a livello europeo e si prolunghi sine die una crisi politica che si ripercuote ...

