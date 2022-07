Presentato a Reisina-Zungri | il libro “Uomini sull’uscio” di Anna Grillo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 18 luglio 2022)– Mi trovo nella località di, invitato dalla Sig. Franca Crudo, Presidente dell’Associazione Asfalantea, lei con le ormai famose “Comari” da anni si occupano di promuovere le tradizioni di un tempo che fù. Il luogo è un perfetto salto nel passato recente, sembra di tornare in campagna, per chi ci ha vissuto, o dai nonni 50/80 anni fa, dove tutto ruotava attorno alla famiglia, dove con pochi suppellettili, una pignatta, un focolare, e con i cibi naturali si viveva in una atmosfera, povera di contenuti e di denaro, ma ricca di amori e di sapori. Dove si faceva anche il pane, infatti il forno non mancava a nessuno. Lei con le comari da anni oramai, tengono lezioni di come si viveva in quegli anni, mettendo sul fuoco la pignatta grande con le patate, o con i fagioli, fa il pane oppure il sapone, come si faceva una volta, coinvolgendo gli ...