Post Koulibaly, si valuta un nuovo nome: su di lui anche un top club europeo! (Di lunedì 18 luglio 2022) Continua la caccia al sostituto di Kalidou Koulibaly. L’addio del senegalese ha lasciato un vuoto difficilissimo da colmare all’interno della difesa azzurra e il ds Giuntoli sta continuando a sondare il mercato per trovare un sostituto all’altezza. Il primo nome continua ad essere quello di Kim Min Jae, difensore coreano del Fenerbahce. La trattativa per lui non sembra essere ancora vicina alla conclusione: il Napoli, infatti, non sembra essere disPosto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni per accaparrarsi il giocatore. Si valutano, dunque, diverse alternative. Foto: Getty Images- Manuel Akanji Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato, nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, il Napoli starebbe valutando anche il nome di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Continua la caccia al sostituto di Kalidou. L’addio del senegalese ha lasciato un vuoto difficilissimo da colmare all’interno della difesa azzurra e il ds Giuntoli sta continuando a sondare il mercato per trovare un sostituto all’altezza. Il primocontinua ad essere quello di Kim Min Jae, difensore coreano del Fenerbahce. La trattativa per lui non sembra essere ancora vicina alla conclusione: il Napoli, infatti, non sembra essere diso a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni per accaparrarsi il giocatore. Sino, dunque, diverse alternative. Foto: Getty Images- Manuel Akanji Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato, nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, il Napoli starebbendoildi ...

