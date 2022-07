Più spaventoso di Loch Ness | Il mostro del lago che divora piccoli animali (Di lunedì 18 luglio 2022) C’è un altro Nessie, anche se non sta a Loch Ness. Si parla di una creatura famelica e pericolosa. Un mostro che si nasconde in un lago del Regno Unito e che ha già divorato diversi animaletti, fra cui lontre, oche e cigni. Il pescatore Wayne Owens è stato il primo ad accorgersi di alcuni fatti strani che avvenivano nel placido lago di Ullswater, nella contea di Cumbria. Dopo di lui un nuotatore e un fotografo hanno affermato di aver intravisto movimenti ingiustificabili e scie attribuibili a una “grande creatura”, che tutti ora chiamano il mostro di Ullswater. Il lago in cui si muove un mostro misterioso (wikipedia) – www.curiosauro.itIl mostro del lago che terrorizza ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 18 luglio 2022) C’è un altroie, anche se non sta a. Si parla di una creatura famelica e pericolosa. Unche si nasconde in undel Regno Unito e che ha giàto diversi animaletti, fra cui lontre, oche e cigni. Il pescatore Wayne Owens è stato il primo ad accorgersi di alcuni fatti strani che avvenivano nel placidodi Ullswater, nella contea di Cumbria. Dopo di lui un nuotatore e un fotografo hanno affermato di aver intravisto movimenti ingiustificabili e scie attribuibili a una “grande creatura”, che tutti ora chiamano ildi Ullswater. Ilin cui si muove unmisterioso (wikipedia) – www.curiosauro.itIldelche terrorizza ...

