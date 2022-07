Pippo Baudo sta male, parla il figlio Alessandro (Di lunedì 18 luglio 2022) 86 anni lo scorso giugno, un nome e un volto che sono la storia della televisione. Oggi si torna a parlare di lui, nonostante la momentanea assenza dalla TV: Pippo Baudo sta male. Questo è quanto emerge dalle parole del figlio Alessandro Baudo attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale DiPiù. Alessandro Baudo, infatti, ha appena deciso di trasferirsi in Italia, anche per stare al fianco di suo padre e per far fronte alle sue eventuali necessità. A spiegarlo è stato lo stesso Alessandro. “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”, le sue ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) 86 anni lo scorso giugno, un nome e un volto che sono la storia della televisione. Oggi si torna are di lui, nonostante la momentanea assenza dalla TV:sta. Questo è quanto emerge dalle parole delattraverso alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale DiPiù., infatti, ha appena deciso di trasferirsi in Italia, anche per stare al fianco di suo padre e per far fronte alle sue eventuali necessità. A spiegarlo è stato lo stesso. “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”, le sue ...

