Pippo Baudo preoccupa: il figlio segreto Alessandro tornato dall'Australia per stargli vicino (Di lunedì 18 luglio 2022) Apprensione per Pippo Baudo. Lo storico (e leggendario) conduttore televisivo da diversi mesi non appare in tv ed è alle prese con qualche acciacco, normale per i suoi 86 anni. Ora,... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Apprensione per. Lo storico (e leggendario) conduttore televisivo da diversi mesi non appare in tv ed è alle prese con qualche acciacco, normale per i suoi 86 anni. Ora,...

Pubblicità

leggoit : Pippo Baudo, preoccupa la sua salute: il figlio segreto Alessandro tornato dall'Australia per stargli vicino - _Alessio_88 : @efdiegi_ Siamo ai livelli di Pippo Baudo e Raffaella Carrà passati a Fininvest ma nel mondo dei TG - cosedi_C : non ci sono più le fragole di una volta, prima qui era tutta campagna, Pippo Baudo re della televisione, addio mezz… - SalvatoreVite13 : Katia Ricciarelli non parla più con Pippo Baudo: 'Ho paura di chiamarlo' - infoitcultura : 'Pippo Baudo, brutte notizie': il figlio segreto corre dall'Australia per stargli vicino -