Pietro Caporilli e “L’asso di bastoni” | il “Canard Enchaine” del neofascismo italiano La prefazione del libro

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Per gentile concessione delle Edizioni L’Arco e la Corte (info@arcoelacorte.it) pubblichiamo uno stralcio delladi Mario Bozzi Sentieri a I racconti della guerra tradita a cura di. Nell’ampia e stratificata memorialistica di guerra, relativa al secondo conflitto mondiale, i Racconti della guerra tradita rappresentano un’esperienza originale, tra le prime in materia. L’opera, edita, nel 1950, per i tipi della Ardita, era nata, di fatto, in un giorno del giugno 1949, nel carcere romano di Regina Coeli, cella n.423 del IV braccio “politici”, dove “soggiornavano” dal 20 febbraio dello stesso anno, il giornalista e scrittore Pieroe la redazione del settimanale di cui era fondatore e direttore, “Asso di”, imputati di apologia del fascismo per avere esaltato ...