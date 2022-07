Pubblicità

DanielaColi2 : Il presidente egiziano Abdel Fatta el-Sisi è atteso in Germania prima del Petersberg Climate Dialogue XII, che dovr… -

Agenzia ANSA

Queste le dichiarazioni del presidente egiziano Abdel Fattah al - Sisi ad una conferenza stampa a Berlino, in occasione delDialogue, conferenza sul clima delle Nazioni Unite. 18 ... Petersberg Climate Dialogue, al-Sisi: "Africa al centro delle sfide ambientali" - Mondo Officials from 40 countries met today to discuss how to stay focused on fighting climate change and addressing its ...Officials from 40 countries are meeting in Berlin to discuss how to stay focused on fighting climate change while the world reels from the economic fallout of the pandemic and Russia’s invasion of Ukr ...