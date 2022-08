Per ridurre l'utilizzo della CPU su Windows 11 e 10 (Di lunedì 18 luglio 2022) Non appena notiamo che il compute apre i programmi troppo lentamente, il primo controllo che possiamo fare è aprire Gestione attività e controllare quale processo sta saturando le risorse di sistema, in particolare il processore. Dopo aver aperto Gestione attività possiamo infatti premere direttamente sulla colonna CPU per ordinare i processi in base al carico del processore: il processo che supera il 50% delle capacità della CPU è in grado di far rallentare pesantemente qualsiasi altra attività al computer. Se il nostro computer è davvero troppo lento e non sappiamo come recuperare le vecchie performance, nella guida che segue vi mostreremo come ridurre l'utilizzo elevato della CPU su Windows 11 e Windows 10, recuperando le prestazioni perdute seguendo alcuni semplici consigli. LEGGI ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 18 luglio 2022) Non appena notiamo che il compute apre i programmi troppo lentamente, il primo controllo che possiamo fare è aprire Gestione attività e controllare quale processo sta saturando le risorse di sistema, in particolare il processore. Dopo aver aperto Gestione attività possiamo infatti premere direttamente sulla colonna CPU per ordinare i processi in base al carico del processore: il processo che supera il 50% delle capacitàCPU è in grado di far rallentare pesantemente qualsiasi altra attività al computer. Se il nostro computer è davvero troppo lento e non sappiamo come recuperare le vecchie performance, nella guida che segue vi mostreremo comel'elevatoCPU su11 e10, recuperando le prestazioni perdute seguendo alcuni semplici consigli. LEGGI ...

