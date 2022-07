Per il governo Draghi mercoledì sarà il giorno del giudizio: «Ci sarà voto di fiducia». È scontro se partire da Camera o Senato (Di lunedì 18 luglio 2022) sarà davvero il momento cruciale per il destino del governo e della maggioranza quello di mercoledì 20 luglio, quando è previsto l’intervento di Mario Draghi in Parlamento. Le comunicazioni del premier saranno «fiduciarie», alla luce dei rinvio da parte di Sergio Mattarella delle dimissioni del premier. Quindi, dopo l’intervento di Draghi e la discussione generale, ci sarà la presentazione delle risoluzioni e infine si svolgerà un voto di fiducia con chiama uninominale, da cui inevitabilmente emergerà se esiste ancora o no una maggioranza che sostiene il governo Draghi. Ancora da decidere però in quale ramo del Parlamento partirà la giornata campale per il premier e ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022)davvero il momento cruciale per il destino dele della maggioranza quello di20 luglio, quando è previsto l’intervento di Marioin Parlamento. Le comunicazioni del premier saranno «rie», alla luce dei rinvio da parte di Sergio Mattarella delle dimissioni del premier. Quindi, dopo l’intervento die la discussione generale, cila presentazione delle risoluzioni e infine si svolgerà undicon chiama uninominale, da cui inevitabilmente emergerà se esiste ancora o no una maggioranza che sostiene il. Ancora da decidere però in quale ramo del Parlamento partirà la giornata campale per il premier e ...

