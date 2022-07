“Per i ragazzi conta di più realizzarsi nel lavoro, lo stipendio è la priorità degli adulti” (Di lunedì 18 luglio 2022) Bergamo. Gli schemi nella ricerca del lavoro da parte dei giovani stanno cambiando. Non sono solo le aziende a rendersi conto delle diverse richieste di oggi dei ragazzi – a cominciare da una quantità maggiore di lavoro agile (e quindi di più tempo libero) a un salario più elevato -, ma a registrare le nuove aspettative dei giovani lavoratori sono anche i ricercatori. Come la professoressa Vera Lomazzi, docente di Sociologia generale dell’Università degli Studi di Bergamo, con cui abbiamo approfondito proprio questi aspetti. Professoressa, negli ultimi tempi sembra emergere nei giovani una nuova concezione del lavoro: la ricerca della qualità dell’impiego aumenta, soprattutto in termini di salario e di tempo libero. È d’accordo? Da dove nasce questa trasformazione? Credo che ricercare la qualità del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Bergamo. Gli schemi nella ricerca delda parte dei giovani stanno cambiando. Non sono solo le aziende a rendersi conto delle diverse richieste di oggi dei– a cominciare da una quantità maggiore diagile (e quindi di più tempo libero) a un salario più elevato -, ma a registrare le nuove aspettative dei giovani lavoratori sono anche i ricercatori. Come la professoressa Vera Lomazzi, docente di Sociologia generale dell’UniversitàStudi di Bergamo, con cui abbiamo approfondito proprio questi aspetti. Professoressa, negli ultimi tempi sembra emergere nei giovani una nuova concezione del: la ricerca della qualità dell’impiego aumenta, soprattutto in termini di salario e di tempo libero. È d’accordo? Da dove nasce questa trasformazione? Credo che ricercare la qualità del ...

