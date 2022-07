Per chi era pericoloso Paolo Borsellino nel luglio del 1992? Non solo per i mafiosi patentati (Di lunedì 18 luglio 2022) Un uomo che aveva detto di avere visto la “mafia in diretta”, un uomo che per 57 giorni nessuno a Caltanissetta chiamerà a testimoniare sui fatti di Capaci, un uomo a cui il suo “capo”, l’allora Procuratore di Palermo, dimenticò di dire che il tritolo per farlo saltare in aria era già arrivato in città, un uomo alle spalle del quale un pezzo di Stato stava aprendo negoziati con Cosa Nostra, un uomo lasciato con tutta la scorta in balìa della vendetta, senza nemmeno il conforto di quel divieto di sosta in Via d’Amelio, invocato e poi disposto a strage compiuta. Un uomo che con ogni evidenza, non avrebbe accettato alcuna mediazione, non avrebbe sentito alcuna ragion di Stato, non si sarebbe fatto addomesticare dal buon senso. Cosa Nostra, quella dei Corleonesi, lo voleva morto, fece la propria parte perché ciò avvenisse, questa è una verità processuale ormai cristallizzata e non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Un uomo che aveva detto di avere visto la “mafia in diretta”, un uomo che per 57 giorni nessuno a Caltanissetta chiamerà a testimoniare sui fatti di Capaci, un uomo a cui il suo “capo”, l’allora Procuratore di Palermo, dimenticò di dire che il tritolo per farlo saltare in aria era già arrivato in città, un uomo alle spalle del quale un pezzo di Stato stava aprendo negoziati con Cosa Nostra, un uomo lasciato con tutta la scorta in balìa della vendetta, senza nemmeno il conforto di quel divieto di sosta in Via d’Amelio, invocato e poi disposto a strage compiuta. Un uomo che con ogni evidenza, non avrebbe accettato alcuna mediazione, non avrebbe sentito alcuna ragion di Stato, non si sarebbe fatto addomesticare dal buon senso. Cosa Nostra, quella dei Corleonesi, lo voleva morto, fece la propria parte perché ciò avvenisse, questa è una verità processuale ormai cristallizzata e non c’è ...

