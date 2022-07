Per Bakayoko fermo razzista? No. Ecco cosa è successo (Di lunedì 18 luglio 2022) A partire da domenica 17 luglio 2022, è diventato virale un video dove degli agenti di polizia fermano e perquisiscono un uomo, puntando la pistola verso l’interno della sua vettura. Poco dopo, gli agenti si accorgono con grande stupore che non si tratta di una “persona qualunque”, ma del giocatore del Milan Timoué Bakayoko. Il video non è recente, in realtà risale al 3 luglio 2022 e per il calciatore si è trattato di un errore che non ha nulla a che fare con il razzismo. A seguito della diffusione del video, in molti hanno puntato il dito sull’intervento degli agenti associandolo al colore della pelle del giocatore del Milan, accusandoli di aver agito dietro un movente razzista e paragonando il capoluogo lombardo al Texas. La scena ripresa non è certamente paragonabile a quella di George Floyd e non si riscontrano atti di violenza ingiustificata ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) A partire da domenica 17 luglio 2022, è diventato virale un video dove degli agenti di polizia fermano e perquisiscono un uomo, puntando la pistola verso l’interno della sua vettura. Poco dopo, gli agenti si accorgono con grande stupore che non si tratta di una “persona qualunque”, ma del giocatore del Milan Timoué. Il video non è recente, in realtà risale al 3 luglio 2022 e per il calciatore si è trattato di un errore che non ha nulla a che fare con il razzismo. A seguito della diffusione del video, in molti hanno puntato il dito sull’intervento degli agenti associandolo al colore della pelle del giocatore del Milan, accusandoli di aver agito dietro un moventee paragonando il capoluogo lombardo al Texas. La scena ripresa non è certamente paragonabile a quella di George Floyd e non si riscontrano atti di violenza ingiustificata ...

