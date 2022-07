Paulo Dybala alla Roma | Joya Capitale

Pubblicità

DiMarzio : Paulo #Dybala adesso è della @OfficialASRoma ! ?? @SkySport #calciomercato - AliprandiJacopo : ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la societ… - DiMarzio : .@OfficialASRoma: incontro con gli agenti di Paulo #Dybala #calciomercato #SerieA - asromabruxelles : RT @AliprandiJacopo: ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la società p… - Riccardo_ASR27 : RT @angelomangiante: +++ È fatta!!! Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della #AsRoma. @SkySport -

La Pazza Joya dei tifosi romanisti può esplodere. Dopo la presentazione dell'offerta, infatti, alle 2 inoltrateha detto sì alla As Roma . L'argentino oggi diventerà un giocatore di Mourinho a meno di clamorose sorprese che ormai nessuno si aspetta più. Un colpo enorme dei Friedkin .- Roma, ...ha scelto la Roma: l'attaccante argentino è un nuovo giocatore giallorosso. La Joya, che si era svincolato dalla Juventus lo scorso giugno, ha accettato l'offerta del club dei FriedkinPaulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. Come riportano varie fonti, tra cui Sky Sport, l’argentino ha accettato la proposta dei giallorossi ed è pronto a firmare un triennale da sei milioni ...ROMA - La Pazza Joya dei tifosi romanisti può esplodere. Dopo la presentazione dell'offerta, infatti, alle 2 inoltrate Paulo Dybala ha detto sì alla As ...