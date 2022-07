Pau Torres è una buona idea per sostituire de Ligt (Di lunedì 18 luglio 2022) La stagione 2018/19 era stata un disastro per il Villarreal, abituato a frequentare i piani alti della Liga: 14° posto e una sensazione di fragilità difensiva che faceva a pugni con l’anima della squadra. In quell’estate, allora, si era scelto di cambiare la coppia di difensori centrali: dal Napoli, con l’etichetta di “vecchio” affibbiatagli da De Laurentiis, era arrivato Raul Albiol, mentre dal prestito al Malaga in Segunda era stato fatto rientrare alla base Pau Torres, prodotto locale (è nato a Vila-Real) cresciuto nelle giovanili. A Torres erano bastati appena due mesi – i primi da titolare in Liga – per guadagnarsi la convocazione con la Nazionale spagnola. Roberto Moreno, il CT che sostituiva Luis Enrique in quei mesi, era rimasto impressionato: «Ha delle qualità naturali che ci piacciono, una buona uscita con il pallone dalla ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 18 luglio 2022) La stagione 2018/19 era stata un disastro per il Villarreal, abituato a frequentare i piani alti della Liga: 14° posto e una sensazione di fragilità difensiva che faceva a pugni con l’anima della squadra. In quell’estate, allora, si era scelto di cambiare la coppia di difensori centrali: dal Napoli, con l’etichetta di “vecchio” affibbiatagli da De Laurentiis, era arrivato Raul Albiol, mentre dal prestito al Malaga in Segunda era stato fatto rientrare alla base Pau, prodotto locale (è nato a Vila-Real) cresciuto nelle giovanili. Aerano bastati appena due mesi – i primi da titolare in Liga – per guadagnarsi la convocazione con la Nazionale spagnola. Roberto Moreno, il CT che sostituiva Luis Enrique in quei mesi, era rimasto impressionato: «Ha delle qualità naturali che ci piacciono, unauscita con il pallone dalla ...

