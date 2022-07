Pato al Konyaspor? L’agente FIFA Ruggero Lacerenza a CalcioWeb: “dialogo avviato, ma la trattativa è impegnativa” (Di lunedì 18 luglio 2022) Alexandre Pato è sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è un attaccante dal talento enorme e che è stato capace di imporsi ad altissimi livelli. Il ‘Papero’ è in grado di fare la differenza in tutte le squadre, attualmente gioca con la maglia dell’Orlando City. E’ finito nel mirino di tante squadre, il brasiliano è in fase di valutazione. La carriera del calciatore è stata di altissimo livello. Dopo l’inizio all’Internacional è arrivata la grande chiamata del Milan, Pato si è dimostrato subito uno dei migliori. L’esperienza è stata entusiasmante, condizionata in parte da qualche infortunio di troppo. Poi le avventure con Corinthians, San Paolo, la breve parentesi al Chelsea, poi il Villarreal, Tianjin Tianhai, di nuovo il San Paolo e infine l’Orlando ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Alexandreè sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è un attaccante dal talento enorme e che è stato capace di imporsi ad altissimi livelli. Il ‘Papero’ è in grado di fare la differenza in tutte le squadre, attualmente gioca con la maglia dell’Orlando City. E’ finito nel mirino di tante squadre, il brasiliano è in fase di valutazione. La carriera del calciatore è stata di altissimo livello. Dopo l’inizio all’Internacional è arrivata la grande chiamata del Milan,si è dimostrato subito uno dei migliori. L’esperienza è stata entusiasmante, condizionata in parte da qualche infortunio di troppo. Poi le avventure con Corinthians, San Paolo, la breve parentesi al Chelsea, poi il Villarreal, Tianjin Tianhai, di nuovo il San Paolo e infine l’Orlando ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? Il #Konyaspor su Alexandre Pato ???? per l'attacco. Contatti avanzati in corso @TuttoMercatoWeb @ivanfcardia - ilyassahinKS : RT @marcoconterio: ?? ???? Il #Konyaspor su Alexandre Pato ???? per l'attacco. Contatti avanzati in corso @TuttoMercatoWeb @ivanfcardia - sportli26181512 : Ex Milan, Alexandre Pato verso la Turchia: trattativa con il Konyaspor: Trattativa avanzata tra Alexandre Pato e il… - PianetaMilan : Ex @acmilan – Trattativa avanzata tra Alexandre #Pato e il #Konyaspor | news #ACMilan #Milan #SempreMilan - shn_yksl : RT @marcoconterio: ?? ???? Il #Konyaspor su Alexandre Pato ???? per l'attacco. Contatti avanzati in corso @TuttoMercatoWeb @ivanfcardia -

Pato al Konyaspor L’agente FIFA Ruggero Lacerenza a CalcioWeb: “dialogo avviato, ma la tratta ... CalcioWeb Pato al Konyaspor L’agente FIFA Ruggero Lacerenza a CalcioWeb: “dialogo avviato, ma la trattativa è impegnativa” Alexandre Pato è sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è un attaccante dal talento enorme e che è stato capace di impors ... Konyaspor, dünyaca ünlü futbolcuyu transfer ediyor! O isim, agizlari bir karis açik birakacak Süper Lig'de geçtigimiz sezon firtinalar estiren ve bu yil Türkiye'yi UEFA kupasinda temsil edecek olan Konyaspor, yaptigi 9 transferin yaninda bir de dünya yildizini kadrosuna katmaya hazirlaniyor. Alexandre Pato è sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è un attaccante dal talento enorme e che è stato capace di impors ...Süper Lig'de geçtigimiz sezon firtinalar estiren ve bu yil Türkiye'yi UEFA kupasinda temsil edecek olan Konyaspor, yaptigi 9 transferin yaninda bir de dünya yildizini kadrosuna katmaya hazirlaniyor.