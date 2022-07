Partiti gli European Junior Championships: gioia Basiletti e Darderi (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono iniziati gli European Junior Championships, gli Europei giovanili. Buone notizie per gli azzurri. Spicca il successo di Noemi Basiletti che ha raggiunto il terzo turno nell'Under 16 femminile. Leggi su federtennis (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono iniziati gli, gli Europei giovanili. Buone notizie per gli azzurri. Spicca il successo di Noemiche ha raggiunto il terzo turno nell'Under 16 femminile.

Pubblicità

FrancescoLollo1 : Servono libere elezioni per contrastare questa deriva antidemocratica: non si può pensare che ai partiti, alla poli… - ilfoglio_it : Ha saputo arginare gli estremismi, ha prodotto grandi trasformazioni nei partiti e ha accompagnato l’Italia verso u… - aldotorchiaro : Gli ordini da Mosca erano chiari. Destabilizzare l’Europa, da Londra a Roma. Qui lo si denuncia da tempo, dal 2018… - sudfuturo : RT @FrancescoLollo1: Servono libere elezioni per contrastare questa deriva antidemocratica: non si può pensare che ai partiti, alla politic… - flazzeroni29 : @Avv_Bianco_Nero @sala_giu @Gazzetta_it @LucianoMoggi Posto che vogliamo bene ad entrambi. Ma se per ipotesi nel gi… -