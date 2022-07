Papa Francesco lancia l’allarme: “Attenzione a questi luoghi tossici” (Di lunedì 18 luglio 2022) Papa Francesco ha tenuto un discorso per introdurre il Congresso mondiale Signis, in programma dal 15 al 18 agosto a Seoul. Il Pontefice ha parlato di un argomento attualissimo: il web. In particolare ha sottolineato gli aspetti positivi e negativi della comunicazione digitale, ma ha anche lanciato un allarme: ecco di cosa si tratta. Gli aspetti negativi del web “L’uso dei media digitali, in particolare dei social media, ha sollevato una serie di gravi questioni etiche che richiedono un giudizio saggio e perspicace da parte dei comunicatori e di tutti coloro che si preoccupano dell’autenticità e della qualità delle relazioni umane”. Papa Francesco ha definito i media come “luoghi di tossicità, discorsi d’odio e fake news”. Secondo il Pontefice insomma ... Leggi su tvzap (Di lunedì 18 luglio 2022)ha tenuto un discorso per introdurre il Congresso mondiale Signis, in programma dal 15 al 18 agosto a Seoul. Il Pontefice ha parlato di un argomento attualissimo: il web. In particolare ha sottolineato gli aspetti positivi e negativi della comunicazione digitale, ma ha ancheto un allarme: ecco di cosa si tratta. Gli aspetti negativi del web “L’uso dei media digitali, in particolare dei social media, ha sollevato una serie di gravioni etiche che richiedono un giudizio saggio e perspicace da parte dei comunicatori e di tutti coloro che si preoccupano dell’autenticità e della qualità delle relazioni umane”.ha definito i media come “dità, discorsi d’odio e fake news”. Secondo il Pontefice insomma ...

Pubblicità

vaticannews_it : All’Angelus #PapaFrancesco chiede di accompagnare con la preghiera il prossimo viaggio in #Canada del 24-30 luglio,… - vaticannews_it : Dal 24 al 30 luglio #PapaFrancesco sarà a Edmonton, Maskwacis, Québec, Iqaluit per abbracciare le popolazioni indig… - Avvenire_Nei : “L’ennesima richiesta di Francesco per la fine della guerra e dei massacri nel Paese est europeo e anche un nuovo a… - telepaceverona : RT @vaticannews_it: #PapainCanada Un pellegrinaggio penitenziale, un gesto concreto di vicinanza verso le popolazioni indigene che abitano… - MeAndRetweets : RT @NoAnziche: Ma quelli che rispondono ai tweets di Papa Francesco si aspettano anche una risposta? -