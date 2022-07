Papa Francesco e il monito sui media digitali: «Luoghi di tossicità, incitamento all’odio e fake news» (Di lunedì 18 luglio 2022) Dalla bolla dei social network, alla bolla Papale. In realtà, il paragone con i documenti ufficiali emessi dal pontefice è soltanto suggestione. Ma ciò non toglie forza al messaggio che Papa Francesco ha lanciato in occasione del congresso mondiale dei comunicatori cattolici che si svolge in Corea del Sud. Il suo monito sui media digitali e sui social network deve essere preso in considerazione: a maggior ragione perché Bergoglio si è sempre dimostrato molto attento all’utilizzo di queste piattaforme, diventando – tra le altre cose – il primo pontefice a sbarcare su Instagram con l’account ufficiale @Pontifex. LEGGI ANCHE > Papa Francesco sfrutta diritti umani in trend e fa una breve omelia digitale ispirata al Vangelo Papa ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 luglio 2022) Dalla bolla dei social network, alla bollale. In realtà, il paragone con i documenti ufficiali emessi dal pontefice è soltanto suggestione. Ma ciò non toglie forza al messaggio cheha lanciato in occasione del congresso mondiale dei comunicatori cattolici che si svolge in Corea del Sud. Il suosuie sui social network deve essere preso in considerazione: a maggior ragione perché Bergoglio si è sempre dimostrato molto attento all’utilizzo di queste piattaforme, diventando – tra le altre cose – il primo pontefice a sbarcare su Instagram con l’account ufficiale @Pontifex. LEGGI ANCHE >sfrutta diritti umani in trend e fa una breve omelia digitale ispirata al Vangelo...

